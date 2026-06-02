El Comité de Huelga amenaza con intensificar sus protestas tras la aprobación de un Estatuto sin apoyo médico

El secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Víctor Pedrera, ha afirmado que el Comité de Huelga intensificará sus movilizaciones si el Ministerio de Sanidad "no modifica" su actitud, tras la aprobación en Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco, que "no cuenta con el visto bueno" del colectivo médico.

Pedrera ha expresado en declaraciones a Europa Press que el conflicto entrará "en una fase de mayor intensidad" si Sanidad no actúa en las siguientes fases de tramitación, aunque ha puntualizado que las "medidas concretas" que tomará el Comité de Huelga tienen que ser decididas entre todos los sindicatos.

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Las organizaciones del Comité de Huelga mantienen un conflicto abierto con el Ministerio de Sanidad por el proceso de reforma del Estatuto Marco, ya que rechazan la norma impulsada desde el ministerio y demandan un texto propio para el colectivo médico y facultativo, entre otras reivindicaciones.

A lo largo de 2026, han desarrollado cuatro semanas de huelga nacional y, para este mes de junio, tienen convocados nuevos paros entre el lunes 15 y el viernes 19, además de una concentración frente al Ministerio de Sanidad para el mismo lunes.

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"No estamos dispuestos a admitir que en una norma común en la cual se regula las condiciones laborales de todos los trabajadores, a los médicos no se nos permita tener voz propia. Y exigimos que si se nos tiene en una norma común con el conjunto de trabajadores, se nos garantice y se nos permita tener las mismas condiciones laborales. Ni más ni menos", ha explicado Víctor Pedrera.

DEMANDAS

En esta línea, ha aludido a la reclamación de una jornada de 35 horas "sin obligatoriedad para las guardias" y "sin ningún tipo de diferenciación". También ha apuntado que, en caso de que las condiciones laborales de los médicos sean distintas, se necesita un ámbito de negociación propio, en el que la interlocución sea con los médicos y no con sindicatos en los que la representatividad del colectivo "es meramente testimonial".

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Además, ha criticado que la clasificación profesional equipare a graduados universitarios de 240 créditos con los médicos, que tienen 360 créditos y una formación posgrado de cuatro o cinco años. "Y, lo que es más importante, el médico es el último escalón en la asunción de responsabilidad ante el acto médico y no se puede equiparar con otras profesiones que tienen intervenciones de un nivel de importancia y de responsabilidad menor", ha añadido.

Tras ello, ha insistido en su rechazo al texto aprobado por el Consejo de Ministros, que considera que "no" contempla ningún aspecto positivo.

Sobre las declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, asegurando que las "únicas reivindicaciones" de los profesionales sanitarios que "quedan vivas" son "competencia de las comunidades autónomas", Pedrera ha subrayado que son competencia del Ministerio.

"El pasarle la pelota a los comunidades autónomas me parece intentar engañar a la opinión pública y una falta de responsabilidad", ha reprochado para apuntar que establecer una norma propia para los médicos, clasificar las profesiones y crear una regulación que permita negociar a los médicos "son competencias directas del Ministerio de Sanidad".

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