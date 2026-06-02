Rubio descarta levantar sanciones a Irán a cambio del desbloqueo del estrecho de Ormuz

Washington, 2 jun (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, descartó este martes que su país se plantee levantar sanciones a Irán a cambio de que la República Islámica desbloquee el estrecho de Ormuz.

"No, eso no se ha discutido. No lo hemos ofrecido", declaró el jefe de la diplomacia estadounidense durante una audiencia ante el Senado, en la que afirmó que las sanciones solo se suavizarán si Teherán limita su programa nuclear.

El jefe de la diplomacia estadounidense recordó que el levantamiento de las sanciones está "vinculado a la causa por la cual fueron impuestas", que en el caso de Teherán es el enriquecimiento de uranio.

"Irán está sancionado porque ha enriquecido uranio a altos niveles. Irán está sancionado debido a sus actividades nucleares. Si aceptan renunciar a esas actividades, habrá un alivio de sanciones asociado a su compromiso y al cumplimiento de ese compromiso", insistió.

PUBLICIDAD

Durante su intervención ante un comité de la Cámara Alta, la primera desde el inicio de la guerra de Irán en febrero, Rubio se mostró confiado en que se reanudarán los contactos con Irán y se pueda alcanzar un acuerdo nuclear en los próximos días, después de que Teherán anunciara una pausa en las negociaciones por la ofensiva israelí en el Líbano.

El secretario de Estado aseguró que por primera vez Irán ha aceptado "negociar aspectos sobre su programa nuclear", algo a lo que se negaba hace un mes, y señaló que "podría concretarse hoy, mañana o en la próxima semana".

Detalló que lo que complica este proceso es que "el régimen está internamente fracturado" y tarda varios días a responder cada borrador de acuerdo que se le envía a través de los intermediarios paquistaníes.

El jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que, si estas conversaciones no funcionan, Estados Unidos seguirá teniendo "un problema" respecto a las ambiciones nucleares de Irán, pero subrayó que Teherán ya no tendrá un "escudo" que lo respalde, dado que su Armada ha sido destruida por la guerra que lanzó Estados Unidos en febrero, que calificó de "altamente exitosa". EFE

PUBLICIDAD

(foto)(video)