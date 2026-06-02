Ribera defiende la ley digital europea ante las presiones y exige a las tecnológicas respetar las normas

La vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha defendido este martes la aplicación de la Ley de Mercados Digitales (DMA) frente a las presiones externas y ha avisado a las grandes plataformas tecnológicas de que deben respetar las normas comunitarias si quieren operar en el mercado europeo.

"No vamos a aceptar que haya presión a cualquier tipo de acción por razones de índole geopolítica. Es una serie de normas que tenemos que proteger a nuestros mercados y a los ciudadanos", ha afirmado durante un intercambio de puntos de vista con la comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo.

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La responsable europea de Competencia ha realizado estas declaraciones en respuesta a las preguntas de varios eurodiputados sobre las críticas formuladas desde Estados Unidos contra la regulación digital europea y sobre la capacidad de la Unión Europea para imponer sus normas a las grandes plataformas tecnológicas.

"Al principio existía esta actitud de 'a los europeos no les gustan las empresas americanas', una actitud bastante infantil", ha afirmado Ribera, si bien ha asegurado que las compañías han acabado comprendiendo que "trabajan y logran beneficios en estos mercados" y que, por tanto, "tienen que cumplir con las normas del mercado en cuestión".

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Frente a ello, ha apostado por mantener una línea de diálogo con las plataformas para resolver posibles "malentendidos" o dificultades en la aplicación de la normativa, aunque ha dejado claro que la Comisión recurrirá a las sanciones cuando sea necesario.

"Nosotros intentamos respetar nuestro objetivo, que es tener una cultura de cumplimiento. No se trata de multar a las empresas, sino de que todo el mundo cumpla. Pero si vemos que alguien insiste en no cumplir, pues entonces habrá que sancionar", ha advertido.

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Durante su comparecencia, Ribera ha situado también entre las prioridades de la Comisión la aplicación de la DMA a ámbitos como la inteligencia artificial y los servicios de computación en la nube, que ha definido como sectores estratégicos para la competitividad y la seguridad económica de la Unión Europea.

En este contexto, ha recordado que Bruselas ha puesto en marcha procedimientos para orientar a Google sobre cómo garantizar que motores de búsqueda competidores y proveedores de inteligencia artificial puedan acceder en condiciones equitativas a determinados datos y funcionalidades de la compañía.

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Ribera ha vinculado estas actuaciones con el futuro paquete europeo de soberanía tecnológica, que el Ejecutivo comunitario presentará este miércoles y con el que busca reforzar las capacidades europeas en ámbitos como la inteligencia artificial, la computación en la nube o los centros de datos.

Según ha indicado, el objetivo es impulsar el desarrollo de capacidades propias en sectores considerados críticos tanto para la competitividad como para la autonomía estratégica de la Unión Europea.