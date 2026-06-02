RDC reinicia operaciones en el principal aeropuerto de Ituri con un refuerzo de medidas por el brote de ébola

El principal aeropuerto en la provincia de Ituri, en el noreste de República Democrática del Congo (RDC), ha reiniciado operaciones este martes después de un cierre de diez días por motivos de seguridad y para reforzar las medidas de control sanitario a causa del brote de ébola decretado hace más de dos semanas, que deja cerca de mil casos y más de 200 muertes sospechosas.

El Ministerio de Transportes de RDC ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que los análisis sanitarios realizados en el marco del brote de ébola han llevado a las autoridades a considerar que "se dan las condiciones para permitir un reinicio progresivo y seguro de las actividades aéreas", lo que lleva a la reapertura del aeropuerto de Bunia.

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Así, ha señalado que este paso, que entra en vigor "de inmediato", estará acompañado por una serie de medidas en las instalaciones "para evitar todo riesgo de resurgimiento" del brote de ébola, causado por la cepa Budingbuyo, para la que por el momento no hay vacuna ni tratamiento médico aprobado.

Entre estas medidas están "el control sistemático de la temperatura corporal de todos los pasajeros de cara a los embarques y las llegadas", "una higiene rigurosa de las manos" y "la gestión inmediata de cualquier caso sospechoso", incluida la negativa de embarque a personas que tengan fiebre.

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"El ministerio invita a todas las compañías aéreas, las gestoras de infraestructuras aeroportuarias y portuarias, el personal de navegación y los viajeros que demuestren responsabilidad y cooperen para garantizar el respeto estricto de estas disposiciones", ha apostillado la cartera.

Por su parte, el Gobierno congoleño ha indicado que hasta la fecha se han confirmado 321 casos por pruebas de laboratorio, con 48 fallecidos confirmados. A ellos se suman 116 casos sospechosos que ya están siendo analizados, sobre un total de cerca de un millar de casos sospechosos totales.

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Las autoridades de Uganda ha informado sobre diez casos confirmados por pruebas de laboratorio, con un fallecido, en medio de la alerta internacional por la propagación del ébola, una situación que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a decretar la alerta sanitaria internacional.

La tasa media de letalidad del virus del ébola ronda el 50%, con síntomas iniciales que pueden aparecer de forma repentina, como fiebre, cansancio, malestar general, dolores musculares y dolor de cabeza y de garganta, seguidos de vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones cutáneas y signos de deterioro de las funciones renal y hepática.

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RDC --que en diciembre de 2025 decreto el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.