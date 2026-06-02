Merz rechaza una alianza con ultraderechista AfD y defiende coalición con socialdemócratas

Berlín, 2 jun (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, reiteró este martes su rechazo a cualquier alianza con la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), al tiempo que defendió la actual coalición con los socialdemócratas, de la que dijo que es la única posible.

En un panel en el marco del Foro Económico de Alemania Oriental en la ciudad de Bad Saarow, en el estado federado de Brandeburgo, Merz señaló que la razón por la cual descarta cualquier colaboración con AfD es que "este partido quiere volver a la época anterior a (Konrad) Adenauer", el primer canciller de la República Federal de Alemania tras el final de la II Guerra Mundial.

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"Con Adenauer dejamos atrás en Alemania los tiempos del nacionalismo, y no voy a llevar a la República Federal de Alemania ni a mi partido a una época anterior a Adenauer", afirmó.

Según el canciller, a los que le preguntan que por qué no se alía con AfD, con el argumento de que ese partido está de acuerdo y comparte la misma postura en tantos temas con la Cristianodemócrata (CDU), con la que además tiene mayoría en el Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán, les responde que no lo hará por la "sencilla razón" de que supondría volver a esos mencionados tiempos pasados.

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Además, aseguró no estar buscando ni tener otro socio, al defender la coalición de gobierno entre conservadores y socialdemócratas.

"Esa es la constelación en el centro político con la que contamos y con la que hemos podido formar un gobierno viable. Tenemos una mayoría de 12 votos en el Bundestag alemán; no hay otra constelación", dijo.

Las recientes encuestas de diversos institutos demoscópicos sitúan a la ultraderechista AfD en primer lugar en intención de voto, con entre el 25 % y el 29 % de apoyos, por delante del bloque conservador formado por la CDU y la Unión Socialcristiana (CSU) bávara, con entre 22 % y 25 %.

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Los socialdemócratas, socios de coalición en el Gobierno de Merz, se sitúan en cuarto lugar con entre el 11 % y el 13 %, por detrás de Los Verdes.

En un discurso previo al debate, el canciller apeló al optimismo al afirmar que Alemania, y Europa tienen "muy buenos años" por delante, lo cual requiere trabajar juntos y no unos contra otros, y dejar de lado "los jueguecitos partidistas".

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"Aún queda mucho por hacer en Berlín y en Bruselas", dijo, al tiempo que afirmó que la fortaleza de Alemania y Europa radica en la estabilidad de sus instituciones, también las instituciones democráticas.

Merz instó a emprender reformas donde sea necesario y movilizar los numerosos recursos y el potencial con el que cuenta Alemania, para no sólo superar, sino salir fortalecidos de este difícil momento que atraviesa el país. EFE