Mariló Montero, cita con la Reina Letizia tras la boda de su hija Rocío Crusset en Nueva York

24 horas después de aterrizar en Madrid tras asistir este fin de semana en Nueva York a la boda de su hija Rocío Crusset y Charlie Schein, Mariló Montero ha reaparecido en el Palacio de La Zarzuela para participar en la audiencia que la Reina Letizia ha ofrecido a una representación de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias con motivo del 35º aniversario de sus premios, que destacan el talento excepcional y el liderazgo femenino y que reconocen trayectorias de mujeres brillantes en sectores como la ciencia, la tecnología, la industria, la comunicación y el mundo empresarial.

Una cita muy especial en la que, mientras su Majestad ha enamorado con un diseño de estreno con fajín con lazada y falda de vuelo en su color fetiche, el rojo pasión, la exmujer de Carlos Herrera ha apostado por la sencillez y la sobriedad tras el impresionante vestido bicolor en rosa y rojo de Sybilla que lució en en enlace de la modelo y el financiero norteamericano en Park Avenue, y que ella misma ha desvelado orgullosa a través de sus redes sociales.

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Todavía cansada a causa del jet lag tras una semana en Nueva York con Rocío, Mariló ha escogido para su encuentro con Doña Letizia un total look marfil compuesto por pantalón fluido de pernera ancha, y top con escote cerrado, manga tres cuartos y bajo ligeramente desflecado, demostrando que menos es más con su look todoterreno, que ha completado con unas sandalias de tiras al empeine de tacón en color arena, y varias pulseras de metal de colores.