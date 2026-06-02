Malí anuncia la muerte de más de 60 supuestos terroristas en bombardeos en los alrededores de Bamako

El Ejército de Malí ha anunciado la muerte de más de 60 supuestos terroristas en nuevos bombardeos ejecutados en las últimas horas al noreste de la capital, Bamako, en el marco de su respuesta a la ofensiva a gran escala lanzada el 25 de abril por la rama de Al Qaeda en el Sahel y los separatista tuareg del Frente de Liberación del Azawad (FLA).

Así, ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que los ataques han tenido entre sus objetivos el bosque de Faya, donde lanzó "bombardeos quirúrgicos" contra "tres puntos de reagrupamiento de grupos armados terroristas", sin pronunciarse sobre a qué organización pertenecerían los sospechosos.

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"El primero de los bombardeos, lanzado al este de Kassela, permitió neutralizar a una veintena de terroristas y destruir numerosos equipamiento y medios logísticos", ha especificado, al tiempo que ha apuntado que el segundo ataque, en esta misma zona, dejó "una treintena de terroristas neutralizados y numerosas motocicletas destruidas".

"El tercero de los ataques, lanzado al oeste de la localidad de Zantiguila, permitió neutralizar a una quincena de terroristas y destruir múltiples motos y material logístico", ha resaltado, antes de apuntar que también fue destruir "un refugio" usado por sospechosos en los alrededores de la localidad de Sofara (centro).

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Por su parte, el Africa Corps --antiguo Grupo Wagner y ahora parte del Ministerio de Defensa ruso-- ha confirmado un ataque conjunto con un dron en Nazarak contra un camión, sin pronunciarse sobre posibles víctimas a causa del incidente. "La situación en Malí no ha cambiado y sigue bajo control del Gobierno de Malí y las fuerzas aliadas", ha zanjado.

La situación sobre el terreno sigue estando marcada por la incertidumbre y los combates esporádicos, después de que la rama de Al Qaeda en la región hiciera a principios de mayo un llamamiento a un "frente unido" para derrocar a la junta militar en pie en el país africano desde 2020 de cara a abrir "una transición pacífica e inclusiva", pese a que el presidente de transición, Assimi Goita, resaltó unos días antes que todo estaba "bajo control".

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Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Goita, actual presidente de transición. Desde entonces, Bamako ha protagonizado un acercamiento a Rusia y se ha distanciado de sus aliados occidentales tradicionales, entre ellos Francia, antigua potencia colonial.