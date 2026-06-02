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Los embalses españoles están al 83,1% con 46.593 hm3, 20,1 puntos por encima de la media de la última década

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La reserva hídrica española almacena 46.593 hectómetros cúbicos (hm3), por lo que está al 83,1% de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press. Esto supone 6,4 puntos por encima del año pasado por estas fechas --cuando estaba al 76,7% con 43.041 hm3-- y 20,1 puntos por arriba de la media de la última década para este punto del año, cuando se encontraba al 63% y almacenaba 35.319 hm3.

Durante esta semana, la reserva ha bajado 490 hm3, es decir, el 0,9% de la capacidad total de los embalses. Las precipitaciones han sido muy escasas en la vertiente atlántica y prácticamente nulas en la vertiente mediterránea. La máxima se ha producido en Pontevedra, donde se han recogido 11,4 litros por metro cuadrado (l/m2). Por vertientes, la atlántica está al 84% con 35.643 hm3 mientras que la mediterránea se encuentra al 80,2% con 10.950 hm3.

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Hay dos cuencas por encima del 90%: las Cuencas internas del País Vasco (95,2%) y las Cuencas internas de Cataluña (93,4%). Además, hay nueve por encima del 80%: el Duero (88,6%), el Cantábrico Occidental (88%), Guadalete-Barbate (87,6%), el Ebro (87,4%), Tinto, Odiel y Piedras (86,5%), el Guadalquivir (86,5%), el Cantábrico Oriental (86,3%), el Miño-Sil (85,8%) y el Guadiana (84,6%).

El resto de cuentas se encuentran por encima del 50%: Galicia Costa está al 77,3%; el Tajo, al 77,8%; la Cuenca Mediterránea Andaluza, al 76,7%; el Segura, al 60,1%; y el Júcar, al 67,2%.

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