Agencias

Irán cifra en 24 los buques que cruzaron Ormuz en el último día con "permiso" y "coordinación" de Teherán

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La Guardia Revolucionaria de Irán ha cifrado este martes en 24 los buques que cruzaron durante el último día el estrecho de Ormuz con "permiso" y "coordinación" de las autoridades iraníes, que han impuesto restricciones en la zona en respuesta a la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"Durante las últimas 24 horas, 24 buques pasaron a través del estrecho de Ormuz tras obtener permiso y con coordinación y seguridad de parte de la Armada de la Guardia Revolucionaria", ha dicho el organismo, que ha recalcado que "el control inteligente" de la zona "será mantenido con autoridad".

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Así, ha recalcado que "los malignos extranjeros no tienen cabida en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz", según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB, en referencia a Estados Unidos, que ha impuesto un bloqueo a los puertos iraníes a través de un cierre perimetral de la zona.

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