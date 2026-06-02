El viaje del Papa León XIV a España costará 25 millones de euros, según los coordinadores de la visita

El viaje del Papa León XIV a España costará 25 millones de euros, según ha informado este martes el coordinador general adjunto de la visita y vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal.

"Estamos estimando ahora mismo que el presupuesto consolidado, sin tener todas las cifras cerradas evidentemente, va a ascender en dinero a 25 millones de euros", ha explicado Giménez Barriocanal, en un encuentro con los medios de comunicación para explicar los aspectos económicos de la visita.

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Según ha puntualizado, el 85% de este presupuesto se destinará directamente a los eventos y el resto, a los aspectos de logística, comunicación y preparación.

En cuanto a la procedencia de estos fondos, ha indicado que un 45% del presupuesto, aproximadamente, lo van a cubrir los benefactores, es decir, empresas y otras entidades como fundaciones; un 30% de recursos propios de las diócesis y de la propia Conferencia Episcopal --que a su vez proviene las aportaciones de los fieles--; un 20% de las administraciones públicas --en concreto, de los gobiernos de Canarias y Cataluña, que son los que han realizado aportaciones monetarias-- y un 5%, de pequeños donativos que se están realizando por Bizum y las cuentas corrientes abiertas para la visita.

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Además, sobre el retorno de la visita, Giménez Barriocanal ha explicado que estiman que genere un imapcto económico de "más de 150 millones" de euros en la economía española.