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El piloto español Toni Bou busca este miércoles un nuevo récord Guinness en su Piera natal

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El piloto español Toni Bou, 39 veces campeón del mundo de trial, intentará este miércoles 3 de junio, a partir de las 11.30 horas y en Piera (Lleida), su localidad natal, registrar un nuevo récord Guinness, que sería el tercero de su carrera.

El catalán, considerado el mejor piloto de trial de todos los tiempos, afrontará además este nuevo desafío en un escenario cargado de simbolismo como la rotonda que lleva su nombre y donde se ubica la estatua dedicada a su figura, que se ha convertido en uno de los puntos más representativos de su vínculo con el municipio.

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Bou, que ya cuenta con dos récords reconocidos por Guinness World Records, buscará sumar una nueva hazaña a una trayectoria deportiva única, "marcada por la excelencia, la superación y un palmarés sin precedentes en la historia del motociclismo", recalcó el Repsol Honda HRC.

El acto contará con la presencia de un juez oficial de Guinness World Records, así como de medios de comunicación, vecinos, aficionados y representantes institucionales, que acompañarán al piloto español en este nuevo reto.

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