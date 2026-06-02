El ISCIII anuncia cambios en las Jefaturas de grupo del Consorcio CIBER para fortalecer "la generación de conocimiento"

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha anunciado cambios en las Jefaturas de grupo del Consorcio de Centros de Investigación Biomédica en Red (CIBER), los cuales han sido aprobados durante la última Comisión Permanente de este ente para "seguir fortaleciendo la colaboración interdisciplinar y la generación de conocimiento de alto impacto".

El objetivo es "garantizar la continuidad y el desarrollo de las líneas de investigación estratégicas en cada una de las áreas temáticas", ha puesto de manifiesto, al tiempo que ha expresado que este Consorcio "agradece la dedicación del personal investigador principal que ha estado al frente durante estos años y que ha favorecido el relevo y la continuidad de los grupos".

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"El investigador Yaroslau Compta Hirnyj pasa a ser jefe de grupo del CIBER de Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED-IDIBAPS), sustituyendo a María José Marti Domenech", ha señalado el ISCIII, que ha explicado que "su grupo de investigación trabaja en el fenotipado profundo de parkinsonismos degenerativos y otros trastornos del movimiento, mediante cohortes multicéntricas y biorrepositorios exhaustivos (sangre, LCR, piel, orina, tejido cerebral) para mejorar el conocimiento de sus bases mecanísticas y genéticas, avanzar hacia su detección prodrómica con los biomarcadores de laboratorio y neuroimagen más revolucionarios e innovar en sus terapias a través de los más punteros ensayos clínicos".

Por su parte, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha declarado que "Ana Collel sustituye a Ramón Trullás Oliva como jefa de grupo". "Este equipo CIBERNED-CSIC se centra en el estudio de la disfunción mitocondrial en enfermedades neurodegenerativas, especialmente Alzheimer y Parkinson, con especial interés en la interacción entre metabolismo lipídico, homeostasis mitocondrial y neuroinflamación".

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"También en CIBERNED, Xavier Navarro da paso a Rubén López Vales como jefe de grupo en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)", ha continuado, para añadir que "su investigación se centra en los mecanismos de degeneración de motoneuronas, terapias celulares para lesiones medulares, el papel de la inflamación en la neurodegeneración y estrategias para favorecer la regeneración nerviosa y la recuperación funcional".

MODIFICACIONES EN EL CIBEREHD

En cuanto al CIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD), ha explicado que "Maria Carlota Londoño asume la Dirección del grupo que hasta ahora había liderado Xavier Forns en IDIBAPS y que centra su investigación en las áreas de hepatitis víricas y hepatopatías genéticas e inmunomediadas". "Entre los principales retos para los próximos años destacan el impulso de la investigación colaborativa y traslacional, el aprovechamiento de tecnologías avanzadas para profundizar en los mecanismos de enfermedad y desarrollar estrategias de Medicina personalizada", ha argumentado.

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Además, "Olga María Abian Franco sustituye a Ángel Lanas Arbeloa como nueva investigadora principal del CIBEREHD en el Instituto de Investigación Sanitaria (IIS) Aragón", ha proseguido, tras lo que ha expuesto que "el Grupo de Investigación Traslacional en Patología Digestiva del CIBEREHD desarrolla una investigación multidisciplinar orientada a mejorar el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las enfermedades digestivas y hepáticas".

En este sentido, ha señalado que "sus líneas abarcan el cáncer digestivo, la enfermedad inflamatoria intestinal, las infecciones gastrointestinales, la hepatología, el trasplante y la Medicina regenerativa, integrando investigación clínica, biomarcadores, tecnologías ómicas, biopsia líquida, Inteligencia Artificial (IA), modelado molecular, cribado de compuestos, microbiota y bioingeniería". "El principal reto será reforzar la conexión entre investigación básica, tecnológica y clínica", ha señalado Abian Franco.

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"En el área de Cáncer, dentro del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL), se ha nombrado a Laura Valle Velasco como jefa de grupo, tras la salida de Gabriel Capellá como IP", ha informado el ISCIII, que ha agregado que "el grupo que ahora dirige la doctora Valle es un equipo multidisciplinar de referencia nacional e internacional dedicado a mejorar el diagnóstico, la estratificación del riesgo y el manejo clínico de los síndromes hereditarios de predisposición al cáncer, con un papel destacado dentro del Programa de Tumores Gastrointestinales de CIBERONC".

"Nuestro grupo, en esta nueva etapa, continuará promoviendo la Medicina personalizada mediante el desarrollo de estrategias avanzadas de diagnóstico genético, la identificación de nuevas bases genéticas del cáncer hereditario, la caracterización molecular y clínica de síndromes ya conocidos, la actualización de guías clínicas internacionales y el fortalecimiento de colaboraciones dentro y fuera de CIBERONC y CIBER", ha manifestado la nueva jefa de grupo.

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Por último, en el CIBER de Salud Mental (CIBERSAM), ha manifestado que "Soto Montenegro pasa a ser la investigadora principal del grupo hasta ahora liderado por Manuel Desco en el Hospital Gregorio Marañón". "La actividad científica de este equipo se centra en la imagen molecular multimodal, con especial énfasis en la traslación de tecnologías, metodologías y biomarcadores hacia aplicaciones diagnósticas y terapéuticas en enfermedades neurológicas y psiquiátricas", ha concluido.