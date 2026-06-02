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El español Iker Lecuona sustituirá a Álex Márquez en el Gran Premio de Hungría

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El piloto español Iker Lecuona será el sustituto de su compatriota Álex Márquez, todavía recuperándose de la grave caída que sufrió en Montmeló (Barcelona), en el Gran Premio de Hungría de este próximo fin de semana, según confirmó este martes el Gresini Racing.

De este modo, Lecuona, actualmente compitiendo en el Mundial de Superbikes con el Aruba.it Racing de Ducati, volverá al Campeonato del Mundo de Motociclismo en el que debutó en 2016 en Moto2. En 2020, dio el salto a tiempo completo a MotoGP con el Tech3, equipo satélite de KTM con el que estuvo hasta 2022, año en el que se marchó a WorldSBK, aunque en 2023 corrió algunas carreras de la categoría 'reina' con los dos equipos de Honda.

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En este año 2026, el piloto valenciano se incorporó al equipo Aruba.it Racing - Ducati en WorldSBK, donde actualmente ocupa la segunda posición en la clasificación general. Ahora, volverá a correr en Balaton Park, donde lo hizo hace unas semanas, sumando tres segundos puestos.

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