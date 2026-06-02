El abogado de Cayetano y Fran Rivera aclara si demandarán a Kiko o Isabel Pantoja tras el 'asalto' a Cantora

Mes y medio después del 'asalto' de Kiko Rivera y su novia Lola García a Cantora para cumplir un supuesto 'encargo' de Isabel Pantoja y llevarse de la finca -sobre la que pesa un embargo y de la que un empresario libanés ha comprado la deuda- diferentes enseres y objetos que habrían pertenecido a Paquirri, como siete cabezas de toro, documentos en un maletín, varios carros de caballos, e incluso un coche blanco descapotable, continúa la polémica.

Y es que a pesar de que en un principio se especuló con que el ex de Irene Rosales estaría dispuesto a dar alguna cosa de su padre a sus hermanos Francisco y Cayetano Rivera -ya que en su testamento el malogrado torero habría dejado a sus hijos además de trajes de torear una cabeza de toro a cada uno- para intentar acercar posturas con ellos y agradecerles su apoyo incondicional cuando rompió su relación con su madre tras 'La herencia envenenada', el dj todavía no ha movido ficha.

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Molestos con Kiko ante las informaciones que aseguran que tendría las cabezas de toro en su casa de Sevilla, se ha rumoreado que los hijos de Carmen Ordóñez estarían planteándose la posibilidad de tomar acciones legales para intentar recuperar algo de su padre una vez que se habría comprobado que dichos enseres estarían en Cantora y no habrían sido robados como sostenía Pantoja.

Algo que ha desmentido rotundamente el abogado de Francisco y Cayetano, Joaquín Moeckel, que ha dejado claro que "eso está olvidado ya" y los hermanos no están dispuestos a tomar ninguna medida para recibir nada de su padre: "Ya no esperan nada, totalmente. Olvidado, olvidado" ha zanjado.

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