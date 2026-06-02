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EEUU ataca un buque petrolero que se dirigía al principal puerto petrolero iraní

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Washington, 2 jun (EFE).- Las fuerzas armadas estadounidenses dispararon un misil contra un buque cisterna "sin carga", con bandera de Botsuana, que navegaba en aguas internacionales en dirección a la isla de Kharg, principal puerto petrolero de Irán.

El Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) detalló que decidió disparar un misil táctico contra la sala de máquinas con la intención de inmovilizarlo ya que había "ignorado repetidas advertencias" de las fuerzas estadounidenses.

El buque "no acató las instrucciones de las fuerzas estadounidenses en múltiples ocasiones a lo largo de un periodo de 24 horas" en su travesía hacia Irán, indicó un comunicado de CENTCOM.

Las fuerzas armadas identificaron al buque como M/T Lexie y fue inmovilizado como parte del bloqueo que Estados Unidos comenzó a aplicar el 13 de abril en el tráfico marítimo de entrada y salida de los puertos iraníes .

Desde entonces, las fuerzas estadounidenses han inmovilizado seis buques comerciales y han desviado otros 122 mientras continúa el alto el fuego con Irán, según Estados Unidos.

El nuevo operativo sucede horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negara en sus redes sociales que las negociaciones con Irán estuvieran suspendidas, como fue adelantado por medios de Teherán. EFE

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EFE

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