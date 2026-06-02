Bruselas aprueba un plan español de ayudas de 54 millones para agricultores por el alza del precio del diésel

La Comisión Europea ha aprobado este martes un plan español de ayudas públicas de 54 millones de euros para compensar a las empresas agrícolas por el encarecimiento del diésel derivado de la crisis en Oriente Próximo.

El régimen, que estará disponible hasta finales de este año, permitirá cubrir hasta el 70% del sobrecoste del combustible registrado entre finales de marzo y finales de junio y contempla una ayuda de 0,20 euros por cada litro adquirido durante ese periodo, según ha informado el Ejecutivo comunitario.

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La Comisión ha dado luz verde al esquema al considerar que cumple las condiciones previstas en el marco temporal de ayudas de Estado aprobado por la Unión Europea el pasado mes de abril para responder al impacto económico de la crisis en Oriente Próximo.

Bruselas sostiene además que el plan español es "necesario, apropiado y proporcionado" para apoyar la actividad de las empresas agrícolas y considera que no altera las condiciones de competencia en el mercado interior de forma contraria al interés común.

El marco temporal adoptado por la Comisión permite a los Estados miembro conceder ayudas excepcionales a los sectores más expuestos a las consecuencias económicas de la crisis, entre ellos la agricultura, la pesca, el transporte y las industrias con un elevado consumo energético.

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El Ejecutivo comunitario recuerda, en todo caso, que este mecanismo permanecerá en vigor hasta finales de año y que seguirá revisándolo en función de la evolución de la situación geopolítica y del contexto económico general.