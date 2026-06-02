Asus presenta sus nuevos ordenadores y portátiles TUF Gaming y las nuevas experiencias de IA para jugadores

Asus ha desplegado su nuevo portafolio de 'hardware' para 'gaming' en Computex 2026 entre los que destacan los nuevos portátiles TUF Gaming con RTX 5070, su nuevo ecosistema IA con Asus G-Assist y Asus Zenni Claw, placas de nueva generación y el nuevo sobremesa TUF Gaming T700.

Asus Gaming AI es la nueva experiencia que quiere llevar al jugador a otro nivel gracias a la ayuda de la inteligencia artificial (IA) para ajustar, optimizar y hacer que se mantenga competitivo en las partidas de sus juegos favoritos.

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Dentro del nuevo ecosistema inteligente también se encuenta Asus Zenni Claw, la nueva IA agéntica que está centrada en facilitar el uso de agentes para que sean más accesibles. Con su interfaz simplificada y las habilidades listas para su uso, también da al usuario la opción de utilizar el entorno local para mantener a buen recaudo su privacidad, o en la nube para optimizar el rendimiento.

Aparte, Asus ha dado paso a la serie TUF Gaming, dedicada principalmente a la división de productos de 'gaming' de gama media con el enfoque puesto en la durabilidad y la relación calidad-precio, con ordenadores de sobremesa y nuevos portátiles.

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La nueva línea de portátiles Asus TUF Gaming está compuesta por modelos que van desde el Asus TUF Gaming 14 de 14 pulgadas (con Ryzen AI Max+) hasta el Asus TUF Gaming A18 con pantalla de 18 pulgadas (AMD Ryzen 9), pasando por el TUF Gaming 16, que se caracteriza por la GPU NVIDIA GeForce RTX 5070.

En ordenadores de sobremesa, ha presentado el TUF Gaming T700, que incorpora paneles de cristal templado panorámico, chip Intel Core Ultra 9 o AMD Ryzen 7,Nvidia RTX 5070, y está certificado militarmente con MIL-STD-810H. También cuenta con chasis 40L y ofrece la capacidad al usuario de actualizar la placa base, la gráfica, la CPU y la RAM DDR5 con configuraciones de hasta 64 GB.

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Asus ha introducido las nuevas placas base TUF Gaming, entre las que se encuentra la TUF Gaming Z890-BTF WiFi7 con diseño de conector oculto que enruta cables. Está optimizada para tarjetas BTF (Back-To-The-Future), entrega hasta 600 W a través de la placa, alimentación DrMOS 16+1+2+1 de 80A,PCIe 5.0, DDR5, WiFI 7, Ethernet Intel 2.5G y Thunderbolt 4.

La TUF Gaming B850I WiFi Neo Mini-ITX es el debut de TUF Gaming en el segmento de formato pequeño, mientras que la TUF Gaming B850-PRO WiFi7 W Neo se caracteriza por etapas de potencia DrMOS 14(80A)+2(80A)+1(80A), PCIe 5.0, M.2 Q-Release y Wi-Fi 7, y la TUF Gaming X870-PRO WiFi7 W Neo como el modelo tope de gama con SPS 16(80A)+2(80A)+1(80A), Ethernet 5G, BIOS ROM de 64 MB y PCIe 5.0 x16 SafeSlot.

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