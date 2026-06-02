Arrancan en Washington las conversaciones entre Líbano e Israel en medio de los continuos bombardeos

Las delegaciones de Líbano e Israel han comenzado este martes una nueva ronda de negociaciones auspiciada por Estados Unidos, la cuarta desde que el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá retomaron sus enfrentamientos el pasado 2 de marzo, y poco después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, haya ordenado intensificar la ofensiva contra territorio libanés, lo que le ha llevado a un choque con el presidentes estadounidense, Donald Trump.

Los equipos negociadores, liderados por los embajadores de los dos países en Washington, la libanesa Nada Hadamé Moauad y el israelí Yechiel Leiter, han sido recibidos en la sede del Departamento de Estado en la capital estadounidense para dos días de conversaciones.

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El encuentro fue fijado el pasado 15 de mayo, fecha en que las dos partes acordaron extender por 45 días un alto el fuego ya frágil en ese momento, cuando los bombardeos de Israel sobre Líbano habían dejado ya más de 2.900 muertos. De acuerdo al balance de las autoridades libanesas de este lunes, las víctimas mortales por estos ataques ascienden a más de 3.400.

Estas conversaciones tienen lugar además un día después de que Trump desvelara que había mantenido una conversación "muy productiva" con Netanyahu, quien se comprometió a no enviar tropas a Beirut, antes de resaltar que también ha mantenido contactos con miembros del partido-milicia chií libanés, Hezbolá, que "han accedido a dejar de disparar". "Israel no les atacará y ellos no atacarán a Israel", agregó.

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Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.

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