Anabel Pantoja reaparece sonriente junto a su hija tras salir a la luz el informe forense

La publicación del informe forense sobre las lesiones sufridas por la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez ha vuelto a situar a la pareja en el centro de la actualidad mediática. Sin embargo, y pese a la enorme repercusión que han tenido las conclusiones del documento, la sobrina de Isabel Pantoja ha reaparecido mostrando una actitud tranquila durante su paso por el aeropuerto.

El caso se remonta a principios de 2025, cuando la pequeña Alma tuvo que ser ingresada de urgencia en un hospital de Gran Canaria. Desde entonces, la Justicia mantiene abierta una investigación para esclarecer el origen de las lesiones detectadas en la menor. En los últimos días ha trascendido el informe forense definitivo, un documento que ha generado una gran expectación mediática y que ha vuelto a poner el foco sobre la familia.

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En plena tormenta informativa, Anabel ha sido captada en el aeropuerto junto a su hija Alma y a su madre, Merchi, antes de poner rumbo a Canarias, donde reside habitualmente. A su llegada ante las cámaras, la influencer se ha mostrado sonriente y relajada, protagonizando una imagen que contrasta con la tensión mediática que rodea al caso.

Durante el encuentro con la prensa, Anabel sí respondió brevemente a una de las preguntas. Con una sonrisa, confesó que le gustaría ver al papá en su paso por las Islas Canarias. Sin embargo, cuando las cuestiones se han centrado en las últimas novedades relacionadas con Alma, el contenido del informe forense o la situación de David Rodríguez, la colaboradora opta por guardar silencio y continuar su camino sin hacer declaraciones.

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Las imágenes llegan apenas unas horas después de que se conocieran nuevos detalles sobre la investigación judicial, que sigue su curso a la espera de futuras decisiones. Mientras tanto, Anabel mantiene la misma postura de discreción que ha adoptado desde el inicio del procedimiento, evitando pronunciarse públicamente sobre una causa que continúa generando una enorme atención mediática.