Al menos diez muertos en ataques israelíes contra Líbano pese a intentos de desescalada

Beirut, 2 jun (EFE).- Al menos diez personas murieron este martes en una serie de bombardeos israelíes contra el sur del Líbano, que continúa bajo ataque pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado que las partes estaban de acuerdo en una desescalada.

Por un lado, la Defensa Civil Libanesa anunció en un comunicado que ha recuperado los cuerpos de seis personas de entre los escombros de un edificio bombardeado en la localidad de Marwaniyeh, donde llevaban trabajando ya desde última hora del lunes y donde también han rescatado a tres heridos.

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Según el Centro de Operaciones de Emergencia, del Ministerio de Salud Pública, dos de los fallecidos son niños. EFE