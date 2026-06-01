Rocío Crusset comparte las imágenes de su boda secreta en Nueva York con Charlie Schein

¡Rocío Crusset y Charlie Schein ya son marido y mujer! Ha sido este sábado 30 de mayo cuando, después de aproximadamente un año de discreta relación, la pareja se ha dado el 'sí quiero' en una íntima ceremonia religiosa en Nueva York a la que tan solo han asistido sus familiares y amigos y de la que, a pesar de que el deseo de la hija de Carlos Herrera y Mariló Montero es que su boda fuese secreta, cada vez conocemos más detalles.

Y es que tal y como avanzó el locutor radiofónico, la radiante novia ha querido compartir su felicidad y en la madrugada de este lunes ha compartido en sus redes sociales un carrusel de imágenes del día más especial de su vida en las que, además de lo enamoradísima que está del financiero estadounidense, ha revelado el secreto mejor guardado de su enlace: su vestido de novia.

PUBLICIDAD

Un precioso y delicado diseño de encaje blanco con la espalda abierta, falda asimétrica -más corta por delante que por detrás y formada por volantes trabajados a mano-, escote en uve y manga al codo, que acompañó con un velo bordado a juego para la ceremonia religiosa, y que diseñó la propia Rocío y cosió una íntima amiga suya que es modista, como ha descubierto Herrera, que por el momento ha sido el único de la familia que se ha pronunciado públicamente sobre la boda de su hija.

Espectacular y derrochando elegancia a la par que sencillez, la modelo lució un sencillo moño bajo apostando por despejar su rostro -que decoró con un adorno floral cuando se quitó el velo- zapatos clásicos de tacón blancos, unos discretos pendientes y, como manda la tradición, un precioso ramo de flores blancas tipo bouquet.

PUBLICIDAD

"Just married" ha escrito en el post con las imágenes de su boda con Charlie, que como ha desvelado el presentador de 'Herrera en COPE' en conversacion con Vanitatis "ha sido una boda deliciosa. En inglés y español, en los Jesuitas, con algunos pequeños detalles judíos por el padre de Charlie. La madre es católica".

A pesar de que la pareja se ha dado el 'sí quiero' en Nueva York, a miles de kilómetros de España, Rocío ha hecho un guiño a sus orígenes y en el restautante de Park Avenue en el que han celebrado el convite con sus seres queridos no faltaron -como ha revelado Herrera- "manzanilla de Sanlúcar para brindar, pata de jamón ibérico con su cortadora, y vino de Canarias y Rioja".

PUBLICIDAD

Además, el orgulloso padrino ha confesado que abrió el baile nupcial con Rocío al ritmo de Frank Sinatra antes de arrancarse a bailar una sevillana, 'Me sabe a sal'.