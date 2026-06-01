Desalojados cinco bloques en Manilva por un incendio en un aparcamiento que ha quemado tres coches

Varios vecinos de hasta cinco edificios han sido desalojados de manera preventiva a raíz de un incendio registrado en la madrugada de este lunes 1 de junio en un aparcamiento subterráneo en una pedanía de la localidad malagueña de Manilva que no ha causado heridos.

Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el fuego se produjo pasadas las 05.00 horas cuando los Bomberos comunicaron a la sala del 112 la existencia de un incendio registrado en un aparcamiento subterráneo de la calle Octavio Paz de San Luis de Sabinillas.

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Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y Guardia Civil, que procedieron al desalojo preventivo de cinco edificios sin llegar a determinar un número exacto de personas afectadas.

Según fuentes de los Bomberos, a consecuencia del incendio han ardido tres vehículos (dos en su totalidad y uno de forma parcial) y no se han registrado heridos.