Lunes, 1 de junio de 2026 (07.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 1 jun (EFE).-

Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra, a solicitud de Francia, una sesión de emergencia por el aumento de la ofensiva de Israel en el Líbano con la ocupación del castillo de Beaufort, un "hito crucial" en palabras del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

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Bogotá.- Los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, que sitúan en un primer lugar al candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, y en segundo al izquierdista Iván Cepeda, dejan al país en un ambiente de incertidumbre de cara la segunda vuelta el 21 de junio, después de que el presidente Gustavo Petro y su partido hayan plantado dudas sobre el conteo.

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Islamabad - La vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, visita Pakistán para llevar a cabo la octava sesión del Diálogo Estratégico Pakistán-UE.

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Miami (EE.UU.).- La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos ofrece una rueda de prensa con motivo del inicio de la temporada de huracanes, que se extenderá desde hoy y hasta el 30 de noviembre.

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Santiago de Chile.- El presidente de Chile, José Antonio Kast, rinde su primera “Cuenta Pública” frente al Congreso en Valparaíso, tras 82 días en el cargo, para ofrecer un balance de su llegada a La Moneda, marcada por su proyecto económico estrella de reformas neoliberales.

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Pekín.- La ministra española de Juventud e Infancia, Sira Rego, anunció este lunes en Pekín la firma de un acuerdo para desarrollar un memorando de cooperación entre España y el Centro de Educación y Cooperación de Lenguaje, conocido como Instituto Confucio, encaminado a reforzar el intercambio cultural.

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Santo Domingo.- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, recibe a su colega de Surinam, Jennifer Greelings-Simons, de visita oficial en el país y con quien firmará varios instrumentos y realizará una declaración conjunta.

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Ciudad del Vaticano.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, es recibida en audiencia privada con el papa León XVI en el Vaticano.

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Océano Atlántico.- Francia intercepto este domingo un nuevo petrolero procedente de Rusia sujeto a sanciones internacionales, identificado como el Tagor, informó este lunes el presidente francés, Emmanuel Macron, quien subrayó que la determinación del país para hacer cumplir estas medidas es "constante y total".

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Tokio.- El declive de la población de Japón se ha acelerado a un ritmo récord según los datos provisionales del censo de 2025, publicado recientemente, con una bajada de tres millones de personas en cinco años que obliga al Gobierno a buscar soluciones de futuro y a repensar sus ciudades.

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Adis Abeba.- Etiopía celebra elecciones generales en un contexto marcado por los temores de un nuevo conflicto en la provincia norteña de Tigré y por la violencia en varias zonas del país.

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Moscú.- Moscú alberga una marcha contra el aborto coincidiendo con el Día del Niño en Rusia en la que participan organizaciones ultraderechistas.

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Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

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Ciudad de México.- Maestros de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) comienzan un paro nacional indefinido con un plantón en la Ciudad de México, a 10 días del Mundial, el cual amenazan con boicotear, y con lo que buscan presionar al gobierno para mejorar sus condiciones laborales.

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Seúl.- Los partidos políticos surcoreanos intensificaron sus campañas electorales de cara a las elecciones locales, que se celebrarán el próximo miércoles 3 de junio.

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Berlín.- Presentación del Informe de la Migración Global 2026en Berlín.

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Meschee (Alemania).- El canciller alemán, Friedrich Merz, asiste a un encuentro a puerta cerrada de la sección de North Rhine-Westphalia de su partido, la Unión Democristiana.

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Londres.- La exposición 'Ternura y Rabia' protagoniza en Londres la experiencia emocional y política de las personas que sobrevivieron, cuidaron y lucharon durante la crisis del VIH en los años 80 y 90.

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Quito.- Cuando la enfermedad golpea y el cuerpo se debilita, la soledad parece inevitable. Pero en Ecuador, un grupo de mujeres encontró una manera de convertir ese dolor en solidaridad y compañía: tejen cobijas que se han convertido en abrazos de esperanza y símbolo de amor.

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San José.- Costa Rica se ha convertido en un pionero regional en movilidad eléctrica con leyes puntuales e incentivos para los vehículos eléctricos que cada vez son más y que han venido a aliviar los costos económicos y la huella ambiental derivados de los combustibles fósiles.

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Montpellier (Francia).- El artista catalán Jaume Plensa inaugurará el próximo 1 de junio en el Carré Sainte-Anne de Montpellier la exposición Mirage, una instalación concebida específicamente para la antigua iglesia desacralizada, donde sus esculturas monumentales dialogarán con la arquitectura, la luz y la memoria del espacio en una propuesta centrada en la contemplación y la introspección.

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Miami (EE.UU.).- El condado de Miami-Dade anuncia sus planes de transporte para el Mundial 2026, donde la ciudad de Miami acogerá siete partidos, en una rueda de prensa en la que también aportará detalles sobre el 'Fan Fest' para los aficionados.

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cdp/aca/EFE

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