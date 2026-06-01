Niemann regresa al top cien de la clasificación mundial de golf tras vencer en Corea

Redacción deportes, 1 jun (EFE).- El jugador chileno Joaquín Niemann ha regresado al top cien de la clasificación mundial de golf al pasar del puesto 149 al 78 después de su triunfo ayer, domingo, en el torneo de Corea de LIV, el primero que consigue esta temporada.

Niemann, de 27 años, no estaba entre los cien mejores jugadores desde julio del pasado año, pero al puntuar los torneos de LIV desde el inicio del presente curso, ha ido remontando en la clasificación.

En Corea, logró su octavo título en LIV, donde milita desde septiembre de 2022, pocos meses después de que llegara a ser el número quince del mundo.

El ránking actualizado este lunes lo sigue liderando el estadounidense Scottie Scheffler, con 16.21 puntos, por delante del norirlandés Rory McIlroy (9.837) y del también norteamericano Cameron Young (7.24).

Destaca el salto al quinto puesto del estadounidense Russell Henley, que la semana pasada era el duodécimo, después de ganar ayer el torneo Charles Schwab Challenge del PGA Tour.

El español Jon Rahm es el duodécimo y el colombiano Nico Echavarría pasa del 51 al 48 después de ser sexto empatado en el Charles Schwab Challenge. EFE