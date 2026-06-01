Convocada una nueva edición de los premios Kellogg's-Fesbal para luchar contra la pobreza y el desperdicio de alimentos

Kellogg's y la Federación Española de Alimentos han convocado por sexto año consecutivo los Premios Kellogg's-Fesbal, con el objetivo de impulsar iniciativas que faciliten el acceso a alimentos a personas desfavorecidas mejorando los procesos o las instalaciones de los Bancos de Alimentos y sus entidades receptoras para luchar contra la pobreza y el desperdicio de alimentos.

Según han informado las entidades en un comunicado, la participación en estos premios es gratuita y pueden optar a los premios, además de todos los Bancos de Alimentos miembros de Fesbal, sus entidades beneficiarias, instituciones caritativas y organizaciones receptoras. En total, Kellogg's destinará 20.000 euros a los proyectos ganadores y el plazo de presentación de candidaturas está abierto hasta el 30 de junio de 2026.

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Dentro de la colaboración entre Kellogg's y Fesbal, la marca también realiza la campaña solidaria 'Compra uno = Donamos uno', con la que donará a Bancos de Alimentos un paquete de cereales por cada paquete de Corn Flakes de Kellogg's comprado en más de 2.000 supermercados asociados al Grupo IFA.

Esta donación será adicional a las donaciones de sus excedentes que Kellogg realiza de forma regular a los Bancos de Alimentos.