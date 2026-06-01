Irán acusa a la UE de tener una postura "hipócrita" al condenar su "legítima defensa" a los bombardeos de EEUU

El Gobierno de Irán ha acusado este lunes a la Unión Europea (UE) de mantener una postura "hipócrita" al condenar su respuesta a los recientes bombardeos de Estados Unidos contra el sur del país y ha reiterado que sus ataques contra bases estadounidenses en la región son parte de su derecho a la "legítima defensa".

"El comunicado de la UE culpando a Irán de ejercer su derecho a la legítima defensa frente a la agresión estadounidense desde bases en los países vecinos es una clase magistral de indignación moral selectiva; es hipócrita e imprudente", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei.

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Así, ha reclamado al bloque que "se mantenga fiel al Estado de derecho y a los principios de la Carta de Naciones Unidas que desde hace tiempo afirma defender" y que "deje de apaciguar a los agresores mientras culpa a quienes responden frente a ataques ilegales".

"Los ataques de Irán contra aquellas bases y activos que se utilizan para lanzar ataques ilegales contra Irán constituyen un ejercicio legítimo de legítima defensa", ha reiterado en un mensaje en redes sociales, en el que ha recordado que "los Estados tienen una obligación legal establecida de no permitir que su territorio o bienes sean usados para invadir otros países".

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En esta línea, ha subrayado en rueda de prensa que "la UE no puede permanecer en silencio ante la flagrante agresión de Estados Unidos y el régimen sionista contra Irán y adoptar una postura selectiva", según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Baqaei ha destacado además que "Irán es consciente del tipo de cooperación, acciones y apoyos de algunos países vecinos en la guerra cobarde lanzada por Estados Unidos y el régimen sionista". "Esperamos que estos países vecinos reconsideren su comportamiento, corrijan su pasado y den pasos positivos para mejorar la situación", ha apostillado.

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Las palabras desde Teherán llegan en respuesta a la condena de la UE a los ataques iraníes contra una "base estadounidense" en Kuwait en respuesta a un bombardeo de Estados Unidos contra el país, en medio del frágil alto el fuego pactado el 8 de abril y las negociaciones para intentar lograr un acuerdo para poner fin a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por fuerzas estadounidenses e israelíes contra el país asiático.