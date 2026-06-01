Santos Cerdán, tras su imputación en el 'caso Leire': "Ni se hizo chantaje ni se hizo nada por el estilo"

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha manifestado este lunes, tras su imputación en el marco del 'caso Leire Díez', que "ni se hizo chantaje ni se hizo nada por el estilo".

Así lo ha señalado a preguntas de los medios de comunicación tras salir de firmar en el juzgado de Tafalla, a donde acude los días 1 y 15 de cada mes para cumplir con las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Supremo tras su puesta en libertad el pasado mes de noviembre por el 'caso Koldo'.

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Cerdán ha acudido a primera hora de la mañana a los juzgados y al ser preguntado por los medios si utilizaron fondos del PSOE para chantajes y sobornos, ha respondido que "ni se hizo chantaje ni se hizo nada por el estilo, muchas gracias". Seguidamente se ha sentado en el coche que le esperaba, en el puesto de copiloto, y rodeado de medios de comunicación y se ha ido del lugar.

La semana pasada, agentes de la UCO de la Guardia Civil llevaron a cabo un registro en el domicilio de Santos Cerdán en la localidad navarra de Milagro en el marco del 'caso Leire Díez', que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

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Los agentes de la Guardia Civil salieron del domicilio de Cerdán con diversa documentación. Ese mismo día, la UCO también accedió a la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz y a un inmueble vinculado al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías.