La líder de la oposición de Taiwán parte rumbo a EE. UU. para una gira de dos semanas

Taipéi, 1 jun (EFE).- La líder de la oposición de Taiwán, Cheng Li-wun, partirá este lunes rumbo a Estados Unidos para una gira de dos semanas que tendrá lugar casi dos meses después de su reunión con el mandatario chino, Xi Jinping, en Pekín.

Durante su estancia en el país norteamericano, la presidenta del Kuomintang (KMT), el principal partido de la oposición de la isla, visitará San Francisco, Boston, Nueva York, Washington y Los Ángeles, donde mantendrá encuentros con legisladores, funcionarios y expertos en políticas estadounidenses.

PUBLICIDAD

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, el representante del KMT en EE.UU., Victor Chin, señaló que Cheng visitará la capital estadounidense del 9 al 12 de junio para reunirse con miembros del Congreso y participar en reuniones a puerta cerrada en "tres importantes centros de investigación".

Las conversaciones se centrarán en la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán, la seguridad regional y el futuro de las relaciones entre Taipéi y Washington, agregó Chin.

Durante un acto celebrado el domingo en la ciudad sureña de Kaohsiung, la dirigente opositora aseguró que el propósito de su visita era ayudar a EE.UU. a comprender que el KMT es el "verdadero amigo" de Washington y que este partido es el único que puede "garantizar" que las relaciones a través del estrecho "sigan siendo pacíficas y estén libres de conflictos".

PUBLICIDAD

Esta gira se producirá después de la reunión del pasado 10 de abril entre Cheng y Xi en Pekín, que supuso el primer encuentro directo entre los máximos dirigentes del KMT y del Partido Comunista Chino en casi una década.

En esa cita, Xi y Cheng coincidieron en enmarcar a China y Taiwán dentro de una misma "civilización china" y mostraron su oposición a una eventual declaración formal de independencia de la isla, gobernada de forma autónoma desde 1949.

Cheng, además, es una de las voces más críticas con un aumento "excesivo" del gasto en Defensa en Taiwán: el KMT y el minoritario Partido Popular de Taiwán (PPT), que cuentan con mayoría de escaños en el Parlamento, aprobaron el mes pasado un paquete especial de defensa de 780.000 millones de dólares taiwaneses (unos 24.880 millones de dólares) hasta 2033.

PUBLICIDAD

Esa cuantía representa aproximadamente dos tercios de lo propuesto inicialmente por el Ejecutivo, que pretendía elevar el gasto en Defensa hasta 1,25 billones de dólares taiwaneses, y solo contempla la adquisición de armamento estadounidense, dejando fuera la compra de drones y de otros sistemas de producción autóctona.

Esta postura ha levantado suspicacias en Estados Unidos, país que, si bien no mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán, es el principal proveedor de armamento de la isla y podría acudir en su defensa en caso de una invasión china. EFE

PUBLICIDAD