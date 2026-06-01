El Kospi surcoreano se dispara por las tecnológicas y el operador pausa operaciones

Seúl, 1 jun (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se disparó en la mañana de este lunes y sobre las 11.30 hora local (02.30 GMT) crecía más de un 4 %, obligando al operador a pausar brevemente las operaciones, impulsado por las tecnológicas y el entusiasmo por la inteligencia artificial (IA).

El operador del parqué surcoreano, KRX, activó un 'sidecar' de compra, que suspende durante cinco minutos las compras programadas, después de que el índice de futuros Kospi 200 creciese durante más de un minuto por encima del 5 %, según recoge la agencia local de noticias Yonhap.

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A pesar de los avances del indicador, el índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, se dejaba más de un 2 %.

El gigante de los chips Samsung Electronics crecía más de un 9 %, mientras su rival SK hynix avanzaba un 2 %, gracias al entusiasmo de los inversores por el sector de la IA, que ha inflado los resultados de las firmas de semiconductores.

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Además, LG Electronics continuaba sus fuertes avances y subía casi un 30 %, en medio de las informaciones sobre posibles alianzas con Nvidia de cara a la esperada visita del director ejecutivo del gigante estadounidense de los chips, Jensen Huang, a Corea del Sur esta semana. EFE