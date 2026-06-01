La La Love You llevará al Roig Arena su Tour Intergaláctico en enero de 2027

La Love You se estrenará en la sala Auditorio Roig Arena de València el 16 de enero de 2027 con un concierto que formará parte de su Tour Intergaláctico, que recorrerá España, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

Inspirado en el imaginario sci fi, el universo del cómic y la cultura pop más colorista y desenfadada, el Tour Intergaláctico nace como una experiencia pensada para ir más allá del concierto convencional, explica el recinto multiusos.

La banda madrileña apuesta por una nueva propuesta visual y escénica que acompañará esta etapa creativa, llevando al directo toda la energía, el humor y la personalidad que han convertido a La La Love You en uno de los fenómenos más destacados del pop punk nacional.

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Esta gira toma el relevo de su exitoso LalaTour, con el que consiguieron colgar el cartel de sold out en el 80% de las fechas. Presentará en directo las canciones de su próximo trabajo discográfico junto a los grandes himnos que han marcado su carrera.

Las entradas para el concierto en València salen a la venta este martes 2 a las 12 horas en la web del Roig Arena.