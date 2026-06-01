La economía chilena se contrajo 1,2 % en abril marcada por la caída de la actividad minera

Santiago de Chile, 1 jun (EFE).- La economía chilena se contrajo un 1,2 % en abril de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, la mayor caída desde marzo de 2023, un resultado marcado por la caída de la actividad minera, según informó este lunes el Banco Central.

El resultado del Índice de Actividad Económica (Imacec), que representa el 90 % de los bienes y servicios producidos en el país y se considera una estimación adelantada del PIB, sorprendió a los mercados por la profundidad del descenso, muy superior a la reducción del 0,2 % registrada en marzo pasado.

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Según detalló el organismo emisor, la cifra "se explicó por la caída de la minería", que descendió un 11,8 % en comparación con abril de 2025 debido a la menor producción de cobre, la principal exportación de país sudamericano.

El resto de bienes y la industria también incidieron a la baja de la actividad económica chilena, cayendo 2,3 % y 0,4 %, respectivamente.

Por su parte, la actividad comercial presentó un crecimiento de 2,1 % en términos anuales, con todos sus componentes logrando resultados positivos, destacando el comercio automotor.

En el comercio minorista, en tanto, destacaron las ventas en almacenes de comestibles y a través de plataformas de venta en línea, mientras que, en el comercio mayorista se registró un aumento en las ventas de maquinaria y equipos.

Los servicios aumentaron 0,8 % en el periodo observado, resultado que se explicó principalmente por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud; no obstante, contrastó con la caída de los servicios empresariales.

El Banco Central de Chile redujo su previsión de crecimiento para este 2026, pasando de la horquilla 2 %–3 % proyectada en diciembre a 1,5 %–2,5 %, debido a los efectos del alza internacional del petróleo que también afecta a la economía local.

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Chile creció un 2,5 % en 2025 y cerró con un 3,5 % de inflación, su nivel más bajo en cinco años. EFE