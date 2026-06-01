Hamás aplaude la inclusión de Israel en una lista de la ONU sobre violencia sexual en zonas en conflicto

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha aplaudido este lunes la inclusión de Israel en una lista de Naciones Unidas sobre actores responsables de violencia sexual en zonas en conflicto, un paso inmediatamente condenado pro el Gobierno israelí, que anunció que "rompía todos los lazos" con la oficina del secretario general de la ONU, António Guterres.

"Hamás aplaude la inclusión de la entidad de ocupación sionista en la lista negra de Naciones Unidas de responsables de violencia sexual en zonas de conflicto, basándose en pruebas documentadas y testimonios obtenidos por los mecanismos pertinentes de la ONU", ha indicado el grupo islamista palestino.

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Así, ha señalado que "este paso constituye una nueva documentación de los crímenes organizados y atroces cometidos por el Ejército de ocupación contra nuestro pueblo palestino", así como "un hito importante en el tan esperado camino para que los líderes de la ocupación, criminales de guerra, rindan cuentas ante la justicia".

Hamás ha subrayado que este paso "no debe limitarse a un registro o una descripción de la ONU, si no que debe ser seguidos por pasos prácticos y disuasorios para detener las violaciones por parte del Gobierno del criminal de guerra Netanyahu --en referencia al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu--", según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

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En este sentido, ha abogado por "una transición inmediata de la condena a la rendición de cuentas, a través de la entrega de protección internacional al pueblo palestino y los juicios contra los responsables de estos crímenes ante tribunales internacionales".

El grupo ha reclamado además que las organización internacionales "intensifiquen sus esfuerzos a la hora de documentar los crímenes y violaciones cometidos por la ocupación contra el pueblo palestino" y "trabajen para procesar a sus líderes y soldados", además de "exponer estas prácticas criminales ante la opinión pública global" para "poner fin a la impunidad que ha incitado a la ocupación a continuar sus crímenes".

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