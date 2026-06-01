La Galería de las Colecciones Reales abrirá gratis hasta la madrugada del domingo por la visita del Papa a España

La Galería de las Colecciones Reales abrirá sus puertas de manera gratuita desde las 20:00 horas de este sábado 6 de junio hasta las 1:00 horas del domingo 7, como parte de la iniciativa 'La Noche en Blanco (y Amarillo)', en la que participan 15 museos y entidades culturales con sede en Madrid para celebrar la visita del Papa León XIV a España.

Esta propuesta busca ofrecer a toda la sociedad la oportunidad de disfrutar de diferentes espacios culturales en una noche única, que coincide con la primera jornada del viaje del Pontífice a nuestro país.

La Noche en Blanco es una iniciativa cultural surgida en París en el año 2002 con el objetivo de acercar el patrimonio cultural y artístico a la sociedad. En España, la primera edición tuvo lugar en Madrid, en el año 2006. Además, se han celebrado ediciones en Burgos, Málaga, Albacete, Barcelona, Bilbao y La Laguna, entre otras.

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Además de la Galería de las Colecciones Reales, están adheridos a 'La Noche en Blanco (y Amarillo)' otros museos públicos de ámbito nacional, como el Museo del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando o el Museo Naval; museos privados, como el Museo Thyssen-Bornemisza; centros culturales y artísticos como el CaixaForum, el Espacio Fundación Telefónica, la Fundación Mapfre; museos de ámbito local como el Museo de Historia de Madrid, el Templo de Debod o el Museo de San Isidro; o entidades, tanto públicas como privadas, como los Teatros del Canal, el Jardín de Banca March o la Escuela Superior de Música Reina Sofía.