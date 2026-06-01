Agencias

Japón lanza una investigación 'antidumping' a productos de acero de China, Corea y Taiwán

Guardar

Tokio, 1 jun (EFE).- Las autoridades de Japón anunciaron este lunes el comienzo de una investigación 'antidumping' contra varios productos de acero importados desde China, Corea del Sur y Taiwán, tras una solicitud de varias empresas japonesas para imponer aranceles a estos artículos.

"En principio, la investigación deberá completarse en el plazo de un año e incluirá brindar oportunidades a las partes interesadas para presentar pruebas, así como recopilar pruebas objetivas mediante investigaciones 'in situ' en las empresas", explicó en un comunicado el Ministerio de Finanzas japonés.

PUBLICIDAD

Según las compañías japonesas que presentaron la solicitud, varios productos de acero utilizados en industrias como la fabricación de vehículos o de materiales de construcción se importan por debajo del precio del mercado.

La investigación de las autoridades servirá para determinar si es necesario aplicar aranceles 'antidumping' a los productos, que incluyen bobinas y chapas de acero laminadas en frío y en caliente, según el comunicado.

Cuatro compañías japonesas (Nippon Steel, JFE Steel, Kobe Steel y Nakayama Steel Works) presentaron en febrero la solicitud de aranceles al Ministerio de Finanzas, argumentando que los bajos precios de los productos chinos, surcoreanos y taiwaneses les obligan a bajar sus propios precios, obligando a las compañías a mantener bajos márgenes de beneficio operativo. EFE

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Mandatarios de la derecha latinoamericana felicitan a De la Espriella tras la primera vuelta electoral

Mandatarios de la derecha latinoamericana felicitan a De la Espriella tras la primera vuelta electoral

Grenergy firma un nuevo contrato en Chile para la venta de 350 GWh anuales durante 12 años

Grenergy firma un nuevo contrato en Chile para la venta de 350 GWh anuales durante 12 años

Amnistía denuncia la represión de los países del Golfo contra la libertad de expresión durante la guerra de Irán

Amnistía denuncia la represión de los países del Golfo contra la libertad de expresión durante la guerra de Irán

Muere un soldado israelí en el Líbano, son 26 desde el inicio de la ofensiva

Infobae

Malasia comienza a restringir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años

Infobae