Israel ordena la evacuación de los barrios del sur de Beirut

El Ejército israelí ha emitido este lunes órdenes de evacuación de los barrios del sur de Beirut, bastión del partido-milicia chií libanés Hezbolá, en previsión de nuevos bombardeos sobre la zona.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel advierten a los residentes del área de Dahiye de Beirut --en referencia a los suburbios del sur de la capital libanesa, donde Hezbolá cuenta con presencia y apoyos-- y les insta a evacuar para preservar su seguridad", ha publicado en redes sociales el portavoz en árabe de las Fuerzas Armadas israelíes, Avichai Adrai.

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El comunicado advierte de que "mientras Hezbolá continúe lanzando proyectiles hacia ciudades y pueblos de Israel, las FDI responderán atacando objetivos en Dahiye y en el sur" del país.

Poco después, el propio Adrai ha publicado el mismo mensaje con una frase añadida: "El Estado de Israel no lucha contra el pueblo libanés, sino contra la organización terrorista Hezbolá".

Previamente, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Israel Katz, habían anunciado órdenes para atacar a Hezbolá en Beirut en represalia por los ataques de Hezbolá, como el que costó la vida a un soldado en la zona del castillo cruzado de Beaufort, tomado el domingo por las tropas israelíes.

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Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.

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