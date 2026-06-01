Canciller pide a Parlamento uruguayo ser el primero en ratificar el acuerdo Mercosur-EFTA

Montevideo, 1 jun (EFE).- El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, entregó el acuerdo Mercosur-EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio) para su tratamiento parlamentario y pidió a la Asamblea General que Uruguay vuelva a ser el primero en rafiticarlo, como ocurrió con el tratado con la Unión Europea.

Así lo afirmó este lunes en diálogo con la prensa tras hacer entrega del documento a la vicepresidenta Carolina Cosse.

"Le solicitamos que seamos nuevamente el primer país que lo ratifique, como fuimos el primer país que ratificó el acuerdo con la Unión Europea", informó Lubetkin.

El canciller recordó así la instancia en la que entregó a Cosse un pendrive con el acuerdo Mercosur-UE, que luego se aprobó "por amplia mayoría" en el Parlamento.

El Mercosur y el EFTA -formado por Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza- rubricaron este acuerdo comercial que crea un mercado de 300 millones de personas en la ciudad de Río de Janeiro el 16 de septiembre de 2025.

Este "tiene la diferencia de que es un acuerdo con cuatro países que no estaban dentro de la Unión Europea, pero que no tienen acuerdo aduanero entre ellos", lo que suscita "un marco general de garantías recíprocas y después se divide por países".

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Al ser consultado sobre los intereses de los países que integran este bloque, Lubetkin detalló que, en el caso de Liechtenstein y Suiza, hay interés por fruta, jugos, granos y legumbres, entre otros.

Mientras que a Noruega le interesa el aceite (no de oliva), bebidas y energía, e Islandia planteó su interés por la carne.

Lubetkin celebró que el país sudamericano se esté "acostumbrando a las cosas buenas" y dijo que estos acuerdos son "la transición del 2026".

"Es un nuevo mundo para nosotros, en los cuales tenemos que aprender, en el cual naturalmente el Gobierno tiene que seguir aprendiendo y profundizarlo. Tiene que aprender del sector privado y lo tenemos que hacer en conjunto", concluyó. EFE

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