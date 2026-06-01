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Euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 1 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de este lunes

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 5,84 reales brasileños, lo que representa una disminución del -0,67% en comparación con el precio de cierre anterior de 5,88 reales brasileños, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,22%, aunque su evolución interanual muestra una bajada del 7,6%.

El euro a real brasileño ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos tres días, reflejando una presión a la baja en el tipo de cambio. La volatilidad actual se sitúa en 7,28%, por debajo de la volatilidad de referencia del 11,12%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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