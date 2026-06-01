Raúl Rabadán renuncia a asumir la dirección científica del CNIO

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha comunicado que el doctor Raúl Rabadán ha decidido no asumir su cargo como director científico del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), pese a haber resultado seleccionado en el concurso convocado por el centro el pasado mes de septiembre.

En este contexto, el Ministerio ha señalado a través de un comunicado que se trata de una decisión que "respeta", pero también "lamenta". Ante esta situación, el departamento que dirige Diana Morant llevará al Patronato convocado para el próximo 8 de junio la adopción de las medidas necesarias para garantizar que las funciones propias de la dirección científica del CNIO sigan plenamente cubiertas.

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El Patronato del CNIO eligió a Rabadán por unanimidad el pasado 4 de septiembre tras un proceso de selección que comenzó el 10 de abril con la apertura del concurso internacional para este puesto.

Rabadán es licenciado en Física y doctor por la Universidad Autónoma de Madrid. Hasta la actualidad, ha trabajado como catedrático Gerald and Janet Carrus en la Universidad de Columbia en Nueva York (EEUU), donde era el director del Programa de Genómica Matemática y previamente fue director del Centro de Topología de la Evolución y Heterogeneidad del Cáncer. Anteriormente, fue investigador en el Institute for Advanced Study (IAS) en Princeton (EE.UU.) y en el CERN de Ginebra (Suiza).

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Su trabajo científico se ha centrado en desarrollar y aplicar modelos de cuantitativos a datos genómicos de gran escala para la comprensión de la dinámica de procesos biológicos, en concreto el cáncer y las enfermedades infecciosas. Todo ello ha dado lugar a más de 200 publicaciones científicas revisadas por pares, incluidas revistas de alto factor de impacto ('New England Journal of Medicine', 'Nature', 'Science', 'Nature Biotechnology', 'Nature Genetics', 'Nature Medicine', 'Cell', entre otras).