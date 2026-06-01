Al menos dos muertos y daños importante a un hospital en ataque israelí en sur de Líbano

Beirut, 1 jun (EFE).- Al menos dos personas murieron y otras 23 resultaron heridas por fuertes bombardeos israelíes perpetrados este lunes contra las inmediaciones del Hospital Jabal Amel de la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, que registró importantes daños materiales.

El ataque tuvo como objetivo más de un edificio frente al centro hospitalario y el balance preliminar de víctimas a causa del mismo se sitúa en dos muertos y 23 heridos, según informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

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Otro hospital de la zona ha pedido donaciones de sangre de "todos los tipos" para poder atender a los heridos.

El Jabal Amel, uno de los principales centros de Tiro y el que más víctimas del conflicto ha estado recibiendo en la ciudad desde el inicio de las hostilidades el pasado marzo, ha sufrido importantes daños tanto dentro de las instalaciones médicas como en el aparcamiento, según un vídeo difundido por el Ministerio de Salud Pública.

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En las imágenes también se puede apreciar la envergadura del ataque.

El hospital ya había resultado dañado anteriormente por bombardeos ocurridos en sus inmediaciones, lo que incluyó ventanas, falsos techos y la mayor parte de sus placas solares, aunque buena parte de estos desperfectos ya habían podido ser arreglados.

Desde el inicio del conflicto, más de un centenar de trabajadores sanitarios han perdido la vida en ataques israelíes contra ambulancias, centros médicos y equipos de emergencias, acciones que han continuado pese al alto el fuego en vigor entre ambos países.

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Solo entre el 21 y el 22 de mayo fallecieron seis paramédicos y varios más resultaron heridos en dos ataques con la región meridional libanesa, uno de ellos dirigido de forma deliberada contra un centro de ambulancias. EFE