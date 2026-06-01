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Francia anuncia la incautación en el Atlántico de un buque "bajo sanciones internacionales" que zarpó de Rusia

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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado este lunes que la Armada francesa incautó el domingo en aguas del océano Atlántico un petrolero "bajo sanciones internacionales" y que zarpó de Rusia, antes de tildar de "inaceptable" que estas embarcaciones intenten esquivar las sanciones para "financiar" la invasión rusa de Ucrania.

"La Armada francesa incautó ayer por la mañana otro petrolero sujeto a sanciones internacionales, el 'Tagor', que había zarpado de Rusia. Nuestra determinación es inquebrantable y absoluta", ha dicho el inquilino del Elíseo en un mensaje publicado a través de redes sociales.

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Así, ha subrayado que la operación fue llevada a cabo "en alta mar" y "con apoyo de numerosos socios, entre ellos Reino Unido, en estricto respeto al Derecho del Mar", antes de recalcar que "es inaceptable que los buques eludan las sanciones internacionales, violen el derecho marítimo y financien la guerra que Rusia lleva librando contra Ucrania desde hace más de cuatro años".

"Estos buques, que no respetan las normas más básicas de navegación marítima, constituyen además una amenaza para el medio ambiente y para la seguridad de todos", ha zanjado Macron, sin que las autoridades de Rusia se hayan pronunciado por ahora sobre la incautación del 'Tagor'.

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