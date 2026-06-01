Estonia aplaude la incautación de un buque ruso por parte de Francia: "Envía el mensaje adecuado"

Las autoridades de Estonia han aplaudido este lunes la incautación por parte de la Armada francesa en aguas del océano Atlántico de un petrolero "bajo sanciones internacionales", afirmando que "envía el mensaje adecuado".

"Francia envía el mensaje adecuado: no se tolerará el incumplimiento de las sanciones. La flota en la sombra de Rusia mantiene el flujo de ingresos petroleros hacia el Kremlin, al tiempo que socava la seguridad marítima y las normas medioambientales", ha subrayado el ministro de Exteriores estonio, Margus Tsahkna, en un mensaje en redes sociales.

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En este sentido, ha incidido en que Europa tiene que "seguir estrechando el cerco en torno a los buques, las empresas y las redes que hacen posible este comercio".

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha informado de la operación que tuvo lugar este domingo "en alta mar" y "con apoyo de numerosos socios, entre ellos Reino Unido, en estricto respeto al Derecho del Mar".

El dirigente galo ha recalcado que "es inaceptable que los buques eludan las sanciones internacionales, violen el derecho marítimo y financien la guerra que Rusia lleva librando contra Ucrania desde hace más de cuatro años".

Esta incautación se trata de la cuarta desde septiembre de 2025, mientras que Rusia ha denunciado que las acciones de la Armada francesa "rozan la piratería". "Consideramos ilegales estas acciones. Rozan la piratería internacional", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien ha incidido en que Moscú "está totalmente en desacuerdo" con que estos pasos sean acordes al Derecho Internacional.

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