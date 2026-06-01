Trump nomina a embajadores para El Salvador, Paraguay, Ecuador y Brasil

Washington,1 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes una nueva ronda de nominaciones diplomáticas, que incluye la designación de los embajadores para El Salvador, Ecuador, Paraguay y Brasil, cuyos nombramientos deben ser confirmados por el Senado.

El empresario constructor de Florida, Mark Abreu, fue nominado para ser el nuevo embajador en el Salvador, uno de los principales aliados regionales de la Administración Trump.

De acuerdo con medios locales, Abreu figuró como parte de los recaudadores de fondos del Partido Republicano para la campaña presidencial de Trump en 2024.

Para Brasil, Trump ha elegido a Daniel Pérez, actual presidente de la Cámara de Representantes de Florida desde 2024 y es hijo de exiliados cubanos, con trayectoria legislativa desde 2017.

Por su parte Peter Snyder, recibió la nominación para Ecuador, conocido por ser un empresario del sector tecnológico y que participó anteriormente para cargos públicos en el estado de Virginia.

Finalmente, para Paraguay Trump eligió a Paul Kalmbach, un empresario de Ohio dedicado al sector manufacturero y financiero que ha sido registrado en las campañas electorales del Partido Republicano.

Para Colombia, Trump nominó este lunes a Nate Morris, mientras la nación suramericana se encuentra en un proceso electoral el que el ultraderechista Abelardo de la Espriella ganó la primera vuelta el domingo y se enfrentará al izquierdista Iván Cepeda en una segunda ronda.

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Las nominaciones serán enviadas al Senado donde deben ser confirmadas, según la Constitución estadounidense no existe un plazo fijo para realizar la votación antes de oficializar los cargos. EFE

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