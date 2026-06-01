Zelenski espera que Marco Rubio y el equipo negociador de EEUU visiten Kiev en las próximas dos semanas

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha indicado que espera que el secretario de Estado de Estados Unidos y los principales negociadores de Washington para la guerra de Ucrania --el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner-- viajen en las próximas dos semanas a la capital ucraniana, Kiev, para dialogar acerca de las negociaciones sobre el fin de la guerra con Rusia.

"Espero que encuentren la manera de venir en dos semanas. Al menos, he recibido ese mensaje de mi grupo de negociación", ha declarado Zelenski en respuesta a las preguntas de la presentadora del programa de la cadena estadounidense CBS 'Face the Nation', Margaret Brennan.

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No obstante, ha estimado que tal visita está condicionada a la situación en Oriente Próximo: "Me han dicho (sus negociadores) que han tenido contacto con Steve y Jared, y que están dispuestos a venir a Ucrania y dialogar, si, por supuesto, si, siempre si", ha aquejado, antes de aclarar que "hoy, 'si' significa Oriente Próximo".

Al hilo, el mandatario ucraniano ha subrayado que las negociaciones para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán son "prioridad" para la Casa Blanca, lo que habría provocado, según él, "pausas" en las "negociaciones diplomáticas" de Ucrania.

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"Pero creo que necesitamos que el grupo negociador estadounidense visite Ucrania", dijo. "Nunca han estado aquí. Creo que es importante, no (solo) para nosotros. Es útil para que entiendan, para que vean, para que vean a la gente, que su vida continúa, pero que queremos detener esta guerra", ha subrayado, apuntando a "detener a Rusia" como el propósito de la hipotética visita norteamericana.

En este sentido, Zelenski ha subrayado que los negociadores estadounidenses "han estado varias veces en Moscú". "Si quieren ir a Moscú esta vez, tienen que venir primero a Kiev y luego a Moscú", ha reclamado a Washington, alegando que tal hoja de ruta "será útil".

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De cualquier modo, el mandatario ha defendido como mejor "formato de negociación más fuerte y poderoso" el que Estados Unidos, Ucrania, Europa y Rusia se sentaran a la mesa de negociaciones, aunque ha reconocido una "tercera vía" para la que se ha mostrado "preparado": reunirse él mismo con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Con todo, ha manifestado que, para avanzar en las conversaciones, son necesarias "más sanciones" y "más presión" para que el Kremlin "esté listo para el diálogo".

ACUSA A RUSIA DE ENTRENAR NIÑOS UCRANIANOS PARA LA GUERRA

En la misma entrevista, el presidente de Ucrania, tras asegurar que Rusia "ha secuestrado" a "unos 20.000" niños, ha advertido que "quizá sean más".

"Durante todos estos años, solo hemos recuperado a 2.200. Es el 10% del número total de niños que conocemos. Pero creo que hay miles de niños que no hemos identificado hasta ahora, así que esto es un gran problema", ha subrayado, antes de lamentar no vislumbrar "cómo los rusos están dispuestos a devolver a estos niños".

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Asimismo, ha asegurado que Moscú ha propuesto "intercambiar niños por soldados". "¿Te imaginas cómo podríamos intercambiar a nuestros hijos?", ha cuestionado, subrayando que, "para empezar, es ilegal". "No podemos intercambiar civiles; puedes devolver civiles", ha matizado, argumentando que "es importante recuperar a nuestros soldados, a nuestros prisioneros de guerra, pero no podemos intercambiarlos por niños".

"Pero el hecho de que Rusia propusiera intercambiar niños demuestra que robaron niños. Espero que el Congreso (de Estados Unidos) encuentre la manera de imponer sanciones a los rusos por este asunto", ha manifestado, asegurando que Kiev ha mantenido conversaciones "con congresistas muchas veces sobre esto" y que espera que "den este paso".

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Al hilo, y tras afirmar que Ucrania necesita "más ayuda" de Washington para "recuperar a miles de niños", ha advertido de que se está "perdiendo tiempo" mientras se suceden "ejemplos terribles", como "cuando estos niños crecen y empujan a estos muchachos al campo de batalla", ha subrayado, defendiendo tener "pruebas" y "ejemplos" al respecto.

"Les enseñan a estos niños a odiar su país, a odiar a su gente", ha declarado, invitando a la entrevistadora a "imaginarse a jóvenes ucranianos, muchachos, yendo al campo de batalla y matando a otros ucranianos". "Utilizan todos los instrumentos para matar a Ucrania y a los ucranianos", ha aseverado con respecto a las autoridades rusas, añadiendo que "utilizan a niños" y que también "dividen a las familias, es decir, separan a los hermanos (...) y los trasladan a familias diferentes".

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El retorno de menores ucranianos deportados a Rusia ha sido una de las principales reclamaciones en el proceso negociador y también por parte de terceros actores. De hecho, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, exigió en mayo que el retorno de niños ucranianos deportados a Rusia sea una "condición central" en cualquier negociación de paz entre Kiev y Moscú, mientras que los Veintisiete aprobaron el mismo día sanciones contra 23 personas y entidades responsables del traslado forzoso de 20.500 niños ucranianos a Rusia en el contexto de la guerra, denunciando que son sometidos a adoctrinamiento ideológico y militarización con el objetivo de borrar su identidad nacional de Ucrania.