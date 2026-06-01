El Ibex pierde los 18.200 puntos tras retroceder un 0,97%, con el crudo en los 96 dólares

El Ibex 35 ha cerrado la jornada bursátil de este lunes con un recorte del 0,97%, hasta situarse en los 18.184,90 puntos, con el petróleo por encima de los 96 dólares tras un nuevo intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán y la falta de certidumbre sobre cuándo será posible un acuerdo de paz.

De esta manera, el precio del Brent, de referencia para Europa, subía un 5,71% al cierre de la sesión en el Viejo Continente, llegando a cotizar el barril de petróleo en los 96,36 dólares, mientras que el West Texas Intermediate, de referencia en Estados Unidos, cotizaba sobre los 92,91 'billetes verdes', tras encarecerse un 6,40%.

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Sobre esta cuestión, el responsable de investigación económica y Next Generation de Julius Baer, Norbert Rücker, señala que la crisis del petróleo "ha demostrado ser más duradera de lo previsto". "De cara al futuro, nuestra confianza en una normalización gradual ha aumentado. Si bien la diplomacia sigue estancada y podría dar sorpresas, los riesgos de una escalada militar a gran escala disminuyen con el tiempo", apunta.

El Ejército de Estados Unidos ha reivindicado ataques contra "radares y estaciones de mando y control de drones iraníes" a lo largo de este fin de semana en la localidad de Geruk y en la isla de Qeshm, situadas a ambos lados --oriental y occidental, respectivamente-- del estrecho de Ormuz, en respuesta al derribo por parte de Irán de un dron estadounidense.

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En respuesta, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha atacado en la madrugada de este lunes una "base aérea" en una ubicación no especificada.

Además, el país euroasiático ha acusado este lunes a la Unión Europea (UE) de mantener una postura "hipócrita" al condenar su respuesta a los recientes bombardeos de Estados Unidos contra el sur del país y ha reiterado que sus ataques contra bases estadounidenses en la región son parte de su derecho a la "legítima defensa".

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En el ámbito 'macro', el croata Boris Vujcic asume desde este lunes la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE) en sustitución del español Luis de Guindos, que ha finalizado su mandato de ocho años.

Por otro lado, la rebaja del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aplicable a electricidad, gas natural, briquetas, pellets y leña, así como la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad decaen este lunes debido a la moderación de los precios.

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En este contexto, solo cinco valores han finalizado la sesión de este lunes en positivo: "Repsol (+2,68%), Amadeus (+1,75%), Telefónica (+1,22%), ArcelorMittal (+1,11%) y Naturgy (+0,63%). De su lado, Aena encabezó los descensos (-3,05%), seguido de Cellnex (-2,57%), Logista (-2,33%), IAG (-2,14%) y Banco Sabadell (-2,10%).

El resto de los principales parqués europeos ha finalizado la sesión con caídas: el británico FTSE 100 ha descendido un 0,68%, el francés Cac 40 un 0,45%, el alemán Dax un 0,40%, el italiano FTSE MIB un 0,52% y el Euro Stoxx 50 un 0,26%.

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Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotizaba con signo mixto: el Dow Jones se dejaba un 0,19%, el S&P 500 avanzaba un 0,14% y el Nasdaq, índice especializado en valores tecnológicos, ganaba un 0,24%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años cotizaba se elevaba hasta el 3,422%, lo que ha llevado a la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual periodo-- hasta los 41,56 puntos.

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Respecto a las divisas, el euro se depreciaba un 0,29% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1625 'billetes verdes'.

En el terreno de los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro retrocedía un 1,91% hasta situarse en los 4.505 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, descendía un 3,23% hasta los 71.265 dólares.

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