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El gobierno de Hungría inicia un proceso para destituir al presidente

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Viena, 1 jun (EFE).- El gobierno de Hungría ha iniciado un proceso para destituir al presidente del país, Tamás Sulyok, nombrado por el anterior Ejecutivo del ultranacionalista Viktor Orbán, anunció este lunes el primer ministro húngaro, el conservador Péter Magyar.

En rueda de prensa transmitida en vivo en redes sociales, Magyar, ganador de las elecciones del 12 de abril que pusieron fin a 16 años de gobiernos de Orbán, recordó que en la medianoche del domingo expiró sin resultado el ultimátum que le había dado al presidente para abandonar el cargo. EFE

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