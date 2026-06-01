El BdF rebajará su previsión de crecimiento en Francia, tras un mal primer trimestre

París, 1 jun (EFE).- El gobernador del Banco de Francia (BdF), François Villeroy de Galhau, avanzó este lunes que van a rebajar las previsiones de crecimiento de Francia para el conjunto del año en su revisión a mediados de mes tras los malos resultados del primer trimestre, en el que la economía retrocedió un 0,1 %.

En una entrevista a la emisora Radio Classique, Villeroy de Galhau señaló que, teniendo en cuenta la gran incertidumbre no anunciarán una previsión única, sino "varios escenarios" y "en la mayor parte" se seguirá esperando una progresión económica.

Preguntado sobre una recesión, tras la caída del 0,1 % del producto interior bruto (PIB) entre enero y marzo, respondió que "no estamos en recesión", pero admitió que las cifras del primer trimestre fueron "malas sorpresas".

Recordó que en su primera estimación del PIB de ese primer trimestre, el Instituto Nacional de Estadística (INSEE) había calculado que la actividad se había estancado, pero en la revisión publicada el pasado viernes, calculó que en realidad había bajado ese 0,1 %.

PUBLICIDAD

Según el gobernador del BdF, en ese descenso pesó la ralentización de las exportaciones, pero también un consumo y una inversión que "retroceden más de lo que se esperaba".

En sus últimas previsiones, publicadas en marzo, el BdF auguraba en su escenario de base que la actividad en Francia este año progresaría un 0,9 %, lo que ya suponía una ligera revisión respecto a las proyecciones presentadas en diciembre. EFE

PUBLICIDAD