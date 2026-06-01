El Ayuntamiento "estrecha lazos" con la Fundación Andalucía-América con una reunión en el Alcázar

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha recibido este lunes en el Real Alcázar a los miembros de la Real Fundación Andalucía-América, en un acto que ha reunido a "buena parte" del tejido institucional, cultural y empresarial andaluz en torno a "un proyecto que aspira a estrechar los vínculos entre Andalucía e Iberoamérica".

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, tras el encuentro, en el que la Fundación ha definido y replanteado sus estatutos, el alcalde ha señalado que "Sevilla es desde hace más de cinco siglos, la puerta natural entre Andalucía y América.

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En este sentido, ha afirmado que es una iniciativa que nace "con vocación de permanencia" y con un respaldo institucional y empresarial "extraordinario", además de que ha celebrado que esta coloca a la ciudad "en el centro de la relación entre Europa e Iberoamérica".

En contexto, la Fundación Andalucía-América fue impulsada por un "amplio grupo" de instituciones y empresas de la comunidad, con el objetivo de "promover y difundir los lazos culturales, históricos y económicos" entre Andalucía y el continente americano.

De esta manera, los Reyes ostentan la Presidencia de Honor, mientras que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ocupa la vicepresidencia del patronato de honor. Asimismo, la fundación está presidida ejecutivamente por el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz, y cuenta con María Concepción Yoldi García como vicepresidenta ejecutiva y Antonio Pascual Acosta como secretario general.

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