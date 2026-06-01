'Backrooms' arrasa en taquilla con 118 millones de dólares y supera a los grandes estudios

Redacción Internacional, 1 jun (EFE).- La película de terror 'Backrooms', dirigida por un director novel que procede de Youtube, se alza como la cinta más taquillera tras recaudar 118 millones de dólares este fin de semana en cines de todo el mundo, 81,4 de ellos en Norteamérica y Canadá, según datos de la Box Office Mojo.

La película está dirigida por Kane Parsons, un director de 20 años que comenzó a desarrollar la idea en una serie en su canal de Youtube y contaba solo con un presupuesto de diez millones de dólares.

El primer capítulo de la serie que inspiró la película y que se estrenó en Youtube en 2022 supera los 80 millones de visualizaciones.

Se trata también del mayor debut en la historia de una película de terror original y el mejor debut para un cineasta novel de un proyecto que no pertenece a una franquicia.

Parsons es el director más joven en tener una película número uno en taquilla, tras romper el récord que ostentaba el cineasta Josh Trank, que alcanzó al primer puesto con 27 años cuando estrenó 'Chronicle' en 2012 con 22 millones de dólares, según señala Variety.

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En segunda posición se mantiene 'Obsession', una de las grandes sorpresas del año, cuyo director -Curry Barker- tiene una historia similar a Parsons, y que ingresó 26,4 millones de dólares durante el fin de semana en Norteamérica -EEUU y Canadá- y acumula 148 millones de dólares de recaudación en todo el mundo.

El tercer puesto es para 'Star Wars: The Mandalorian and Grogu', con una recaudación de 25 millones de dólares en Norteamérica y que suma 246,5 millones de recaudación en todo el mundo desde su estreno.

La taquilla de este fin de semana supone un descenso del 69 % respecto al fin de semana anterior para el film del universo de George Lucas.

La generación de espectadores más jóvenes ha afianzado este cambio de tendencia en la taquilla que favorece a los directores noveles respecto a las grandes franquicias. Según datos de Variety, casi el 85 % del público de 'Backrooms' tenía menos de 35 años, y más del 50 % tenía 25 años o menos.

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Cierran la taquilla el biopic 'Michael' en el cuarto puesto, que suma esta semana 11,7 millones de dólares en Norteamérica y acumula 846 millones de dólares en todo el mundo desde su estreno, y la comedia 'The Breadwinner' que se estrena en taquilla en el quinto puesto. Se trata de un proyecto del cómico Nate Bargatze con 7,5 millones de dólares de recaudación. EFE