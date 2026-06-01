Alienware presenta el primer monitor gaming OLED 5K de 39 pulgadas con tecnología RGB stripe

Alienware ha presentado una nueva gama de monitores con tamaños mayores a las 30 pulgadas, como el Alienware 39 5K OLED, que además de ser 39 pulgadas, mantiene la precisión del color con un brillo de 1.300 nits.

La compañía tecnológica ha empezado los festejos por su 30º aniversario en el marco de la feria Computex 2026, donde ha presenta cuatro nuevos monitores para videojuegos, dotados de paneles OLED más brillantes y mayores tasas de refresco.

Una de las novedades es Alienware 39 5K OLED (AW3926QW), que se presenta como el modelo insignia y el "más ambicioso" desarrollado por Alienware hasta la fecha, porque es el primer monitor OLED 5K de 39 pulgadas con tecnología RGB stripe.

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La tecnología RGB stripe tandem OLED consigue aumentar el brillo sin que ello comprometa la precisión del color ni los negros profundos. Según la compañía, consigue alcanzar un brillo máximo de 1.300 nits y mantiene la precisión de los colores incluso en estancias muy iluminadas, como indica en una nota de prensa.

El monitor presenta una pantalla curva de 39 pulgadas y curvatura 1500R para una experiencia inmersiva, con certificaciones VESA DisplayHDR True Black 500 y Dolby Vision, además del modo dual, que permite pasar de una resolución 5K a 165 Hz a una resolución 1080p a 330 Hz, según las necesidades del momento.

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En lo que respecta a la conectividad, incorpora DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 FRL con eARC y USB-C con suministro de energía de 90W. También integra un 'switch' KVM que permite controlar varios dispositivos con un único teclado y ratón.

Por otra parte, Alienware ha presentado el monitor Alienware 34 280Hz QD-OLED (AW3426DW), de 34 pulgadas, que introduce mejoras en brillo, claridad de texto y protección frente al 'burn-in' al dar el salto de cuatro a cinco capas en el diseño Penta Tandem. Incluye también un nuevo revestimiento antirreflejos que reduce el deslumbramiento en un 30 por ciento.

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La compañía ha aumentado la frecuencia de 240Hz a 280Hz, que combina con un tiempo de respuesta de 0,03 ms, e introducido compatibilidad con Nvidia G-SYNC y soporte AMD FreeSync Premium Pro.

Las novedades se completan con los monitores Alienware 34 y 32 240Hz (AW3426DWM y AW3226DM), de 34 y 32 pulgadas, que llevan el rendimiento a modelos de gama, con tecnologías como el 'upscaling' y la generación de 'frames' que permiten a la GPU alcanzar altas tasas de refresco en resoluciones elevadas.

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