Alcalde de La Línea denegará la celebración del partido entre Congo y Chile si no hay garantías de salud

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, ha anunciado este lunes 1 de junio que si durante el día de hoy no recibe respuestas a las peticiones formuladas a instituciones sanitarias sobre las garantías para la celebración del partido amistoso entre las selecciones de fútbol de Congo y Chile, previsto para el 9 de junio, dictará un decreto no autorizando la celebración del encuentro.

Según ha recogido el Ayuntamiento en una nota, este ultimátum se ha anunciado atendiendo a la situación sanitaria por la que atraviesa actualmente la República Democrática del Congo, donde hay un brote de ébola declarado por la Organización Mundial de la Salud con más de 900 casos y 200 muertes sospechosas, además de siete casos y un muerto en Uganda.

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El alcalde (La Línea 100x100) ha explicado que el Ayuntamiento ha realizado "gestiones" con Sanidad Exterior, la consejería de Salud de la Junta de Andalucía y el propio Hospital de La Línea con el objetivo de recibir información que certifique la inexistencia de riesgos para la salud debido a esta circunstancia.

En caso de no obtener comunicación al respecto, este mismo martes firmará el decreto por el que no autorizará a que el partido se celebre en su municipio.

Cabe recordar que el pasado 22 de mayo el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, aseguraba que se adoptarian "todas las medidas necesarias" para garantizar que no exista "ni un ápice de inseguridad" durante el partido que la selección de fútbol de la República Democrática del Congo (RDC) tiene que jugar en La Línea de la Concepción el 9 de junio tras el brote de ébola declarado en el país africano.

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Según explicó entonces Padilla a los periodistas, se analizaría el itinerario del equipo africano, que había suspendido sus entrenamientos en su país y se trasladaría a Bélgica para preparar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Habrá que evaluar los controles establecidos en Bélgica, el tiempo que permanecerán allí y la evolución del brote hasta entonces. También tendremos en cuenta el conocimiento disponible sobre las dinámicas de transmisión de esta nueva cepa. Tras ello tomaremos medidas", señalaba el responsable de Sanidad.

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